Leandro Trossard va-t-il quitter Brighton dès janvier ?

Une bonne Coupe du Monde avant le grand saut pour le joueur de 27 ans ?

Leandro Trossard réalise un début de saison du même calibre que sa fin d'exercice précédent. Le joueur de 27 ans totalise déjà cinq buts et deux passes décisives en neuf rencontres de Premier League, et demeure le joueur déterminant de Brighton, actuel 7e de Premier League.

Progressivement, l'international belge (21 sélections) s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans les rangs des Seagulls, et semble prêt à faire le grand saut après la Coupe du Monde. Depuis de nombreux mois, plusieurs clubs se manifestent pour l'ancien joueur du KRC Genk.

Selon les informations du média anglais The Mirror, Newcastle, l'AC Milan et Chelsea reviennent aux nouvelles pour Trossard. L'Atlético de Madrid, qui était intéressé lors des mercatos précédents, ne parait pas en mesure de s'attacher ses services. La priorité reviendrait au Chelsea d'un certain Graham Potter, l'ancien entraîneur de Trossard du côté de Brighton. Le nouveau coach des Blues aurait fait de l'ailier gauche sa priorité.

Ensuite, Newcastle et Dan Ashwordt, directeur sportif du club qui avait amené Leandro du côté de Brighton, tiendrait la seconde position. L'AC Milan de Saelemaekers, Vranckx, Origi et De Ketelaere surveille également la situation.

Quoi qu'il en soit, Leandro Trossard pourrait profiter d'une bonne Coupe du Monde au Qatar pour rejoindre, enfin, un club plus ambitieux.