Euro U21: l'Union Belge devra jouer le jeu, quitte à envoyer des Diables

Il y aura la Coupe du Monde au Qatar cette saison, mais en juin prochain, Jacky Mathijssen sera, lui aussi, au centre des attentions.

En juin prochain, en Géorgie et en Roumanie, se déroulera l'Euro U21. Les Diablotins se sont qualifiés pour ce tournoi et le tirage au sort a été effectué cette semaine. C'est un groupe compliqué qui attend nos jeunes joueurs : la Géorgie (pays hôte), les Pays-Bas et le Portugal.

Au-delà de l'ambition de réaliser un grand tournoi, un autre objectif vient se greffer à cette compétition : une qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. L'Europe a 4 places, 1 sera occupée par la France en tant qu'organisateur, le podium de cet Euro sera donc invité à la fête olympique de 2024.

C'est une raison supplémentaire d'envoyer à cet Euro la meilleure équipe possible. Vous allez nous dire : "Mais c'est toujours ce que l'on fait dans ces cas-là", donc il nous faut apporter un peu plus de précisions : même les Diables Rouges éligibles devront y aller. Pour être plus précis, tout joueur né après le 1er janvier 2000 à 00 h 01 peut disputer ce tournoi.

Pour être clair, les joueurs qui étaient dans la dernière sélection des U21 pourront bien évidemment aller en Roumanie et en Géorgie : Raskin, Siquet, De Winter, Doku, Verschaeren, Samoise, Matazo, Kana. Mais certains joueurs qui étaient chez les Diables lors du dernier rassemblement pourraient aussi être du voyage, et la liste est belle : Onana, Theate, Debast, De Ketelaere et Openda. On peut aussi ajouter Lavia ou encore Duranville.

Quand on sait que finalement les Diables ne disputeront pas le Final 4, et que la Coupe du Monde est dans un mois, ce serait très bête de ne pas envoyer les meilleurs éléments dans ce tournoi. L'histoire peut aussi s'écrire dans cette compétition.