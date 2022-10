Coupe du Monde : Un village de supporters pour la Belgique sur le thème du Qatar

Ce jeudi, l'Union Belge de football a dévoilé le village qui attendra les supporters de la Belgique durant la Coupe du Monde. Dans l'Asiat Park de Vilvorde, les rencontres des Diables Rouges seront visionnées par plusieurs milliers de personnes. Une zone entièrement customisée aux couleurs orientales. Un souhait de l'Union Belge de football pour "ramener le Qatar en Belgique si les supporters ne peuvent pas s'y rendre."

De cette manière, "The Plains", une tente géante prenant la forme d'un dôme, sera ouverte au public durant les rencontres de notre équipe nationale. "The Dune", une salle intérieure complètement meublée, pourra également accueillir jusqu'à 5.000 personnes. 600 autres invités VIP pourront se rendre dans "l'Oasis", une seconde salle avec un espace aquatique et sablonneux.

Ce village des supporters sera donc ouvert le 23 novembre (Belgique - Canada), le 27 novembre (Belgique - Maroc) ainsi que le 1er décembre (Croatie - Belgique). En cas de qualification de nos Diables Rouges, le village ouvrira évidemment ses portes pour la suite de la compétition.

