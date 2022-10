Les Foxes et ses Belges ont-ils enfin lancés leur saison?

Il y a des victoires qui font plus de bien que d'autres. Celle de Leicester à Leeds cette semaine fait souffler tout le monde. De Brendan Rodgers à.... Roberto Martinez.

Depuis le début de la saison, on ne va pas se mentir : Leicester est à la ramasse. Bon dernier du championnat, avec une seule victoire au compteur avant celle de cette semaine à Leeds, rien ne tourne rond.

Entre Soyuncu qui a disparu de la circulation, Schmeichel qui est parti à Nice, Wesley Fofana à Chelsea, Youri Tielemans qui a des envies d'ailleurs et ne prolonge pas, Vardy qui a une année de plus. Les problèmes sont nombreux chez le grand frère anglais d'OHL.

Du coup, comme toujours, c'est le coach qui est montré du doigt. Il n'aurait pas la bonne tactique, pas la bonne approche, ne ferait pas les bons changements. Celui qui a pourtant remporté une FA Cup avec le club est sifflé, hué par ses propres supporters. On le sait, les temps sont durs pour les coaches.

Mais la victoire de ce jeudi à Leeds pourrait changer pas mal de choses. Si les Foxes enchaînent avec une autre victoire contre Wolverhampton lors de la prochaine journée, la zone rouge pourrait s'éloigner. Mais tout cela, c'est pour le club et le futur de Rodgers qui pourrait remercier sa direction d'avoir été patient.

On vous le dit d'entrée de jeu, un retour en forme de Leicester serait une bonne nouvelle pour Martinez. Quand on voit les dernières nouvelles, c'est-à-dire la blessure de Meunier, ou encore la forme chancelante de la (vieille) arrière-garde, récupérer Castagne, Tielemans et Faes en bonne forme serait positif. Denis Praet pourrait peut-être, lui aussi, revenir en forme au bon moment pour grappiller une place vers le Qatar.

Il faut maintenant que les Foxes poursuivent sur leur lancée, pour eux, pour les Diables qui y jouent et pour leur avenir.