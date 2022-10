Lionel Messi a dévoilé ses favoris pour la Coupe du monde : La Belgique n'en fait pas partie

À un mois du coup d'envoi du Mondial au Qatar (le 20 novembre prochain), tous les yeux commencent à se tourner vers les potentiels futurs vainqueurs de la compétition.

Alors qu'il disputera certainement son dernier Mondial avec l'Argentine, Lionel Messi a dévoilé le nom de nations favorites pour soulever le trophée. "L'Allemagne, le Brésil, la France, l'Angleterre et l'Espagne sont favoris. Mais si je dois en garder deux, le Brésil et la France sont les grands candidats pour cette Coupe du monde", a lâché la Pulga dans des propos relayés par AS.

À 35 ans, l'international argentin (164 sélections, 90 buts) disputera certainement sa dernière Coupe du Monde avec l'Albiceleste, invaincue depuis 34 matchs.