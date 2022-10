Romelu Lukaku reprend un journal anglais de volée après un "scoop" erroné !

La presse anglaise aime aller chercher la petite bête, mais s'en est prise à la mauvaise personne en accusant Lukaku de manière erronée.

Cela devait être l'une des infos "choc" du célèbre tabloïd The Sun ce vendredi : Romelu Lukaku apparaissait sur une photo, lunettes de soleil vissées sur le nez et...e-cigarette (cigarette électronique) au bec. Un comportement qui poserait question "au vu des doutes concernant le physique de l'attaquant de l'Inter", pointe le média. Sauf que l'individu sur la photo en question n'est...absolument pas Romelu Lukaku, mais simplement une personne lui ressemblant vaguement.

Pas de quoi faire rire le Diable Rouge, qui a immédiatement réagi via Instagram. "The Sun, vous vous en prenez à la mauvaise personne. Continuez de jouer, mes représentants vous contacteront bientôt", menace Lukaku, avant d'ajouter : "Vous êtes p*tain de gênants à poster une photo qui n'est même pas la mienne et donner la mauvaise info".

Le Sun, qui a depuis supprimé l'article, a réagi officiellement, s'excusant des fausses accusations à l'encontre du Belge. "Plus tôt ce jour, nous avons publié une information incorrecte concernant Romelu Lukaku sur notre site. Nous avions obtenu la photo via une agence qui avait incorrectement identifié Mr Lukaku, mais nous prenons la pleine et entière responsabilité de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires (...) Nous offrons nos plus sincères excuses à Mr Lukaku".