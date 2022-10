Steven Gerrard remercié par Aston Villa !

Aston Villa a annoncé la fin de sa collaboration avec Steven Gerrard, arrivé sur le banc des Villans en novembre 2021. Le nom de Mauricio Pochettino est évoqué pour le remplacer chez l'actuel 17e de Premier League, qui n'a gagné que deux matchs en onze journées de championnat.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.