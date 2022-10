Ten Hag confirme: Ronaldo a refusé de monter au jeu contre Tottenham !

Le torchon brûle comme jamais entre les deux hommes.

Erik Ten Hag s'est largement penché sur le cas de Cristiano Ronaldo vendredi en conférence de presse, à la veille du choc entre Manchester United et Chelsea. L'entraîneur des Red Devils a confirmé le refus de CR7 d'entrer en jeu mercredi contre Tottenham (2-0), ce qui lui a valu une mise à l'écart du groupe pour affronter les Blues.

Erik Ten Hag était attendu ce vendredi. L'entraîneur de Manchester United devait s'exprimer sur la mise à l'écart de Cristiano Ronaldo du groupe des Red Devils pour avoir délibérément rejoint le vestiaire avant la fin du match contre Tottenham mercredi (2-0). "Oui", a simplement répondu le technicien néerlandais quand il lui a été demandé si CR7 avait refusé d'entrer en jeu face aux Spurs. Tout en prenant bien soin de ne pas jeter d'huile sur le feu à la veille d'un match crucial face à Chelsea.

Selon l'ancien entraîneur de l'Ajax, la sanction s'imposait pour la bonne gestion du club: "Le communiqué est clair, il reste un joueur important de l'équipe, a assuré l'ancien coach de l'Ajax. Je suis le manager, je suis responsable de la culture ici, et j'ai fixé des exigences et des valeurs à respecter. Je dois contrôler ça. C'est la deuxième fois, il y a des conséquences. Il nous manquera samedi, mais c'est important pour l'attitude et la mentalité du groupe."