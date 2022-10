Bundesliga: Dortmund et Hazard imitent le Bayern, Leipzig sauve les apparences

Ce samedi se jouait la suite de la 11ème journée de Bundesliga.

Le Bayen Munich va mieux, bien mieux. Après un début de saison compliqué, les hommes de Nagelsmann ont relevé la tête et ce samedi, le champion en titre s'est une nouvelle fois imposé. C'était en déplacement sur la pelouse d'Hoffenheim et le score est de 0-2. Les buts ont été marqués par Musiala et Choupo-Moting, deux fois en première période. Le Bayern reste à la deuxième place derrière l'Union Berlin.

Le Borussia Dortmund a aussi assuré ce samedi, à domicile et grâce à un score de forfait : 5-0. La victoire du week-end est Stuttgart. Thorgan Hazard était sur le banc et est monté à la 66ᵉ minute sans être décisif. Les buteurs sont Bellingham (2X), Süle, Reyna et Moukoko.

Leipzig de son côté est revenu de très très loin sur la pelouse d'Augsbourg. Les locaux menaient 3-0 (Berisha, Demirovic et Vargas) mais un homme va tout faire basculer : Iago. Deux jaunes dans la même minute et ses coéquipiers sont à 10 pendant une demi-heure. Leipzig va en profiter pour revenir à 3-3 (Silva, Nkunku et Ramos). Un bon point pour Leipzig qui reste cependant dans le bas du milieu de classement.

Les autres rencontres :

Leverkusen - Wolfsburg: 2-2

Fribourg - Werder Brême 2-0