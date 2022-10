🎥 Quand l'entraîneur du PSG se fait tacler gratuitement à l'Assemblée Nationale

Depuis qu'il a ironisé sur le recours au char à voile pour botter en touche sur le sujet brûlant des déplacements du club en avion, même pour des courtes distances, le technicien français est devenu une cible idéale pour les politiques.

Ce lundi à l’Assemblée nationale, la députée écologiste Cyrielle Chatelain a cité l’entraîneur du Paris Saint-Germain pour contester la remise accordée par le gouvernement.

"Nous ne sommes pas également responsables du réchauffement climatique et de la destruction de notre biodiversité", a-t-elle critiqué. "Prenons le carburant par exemple, les prix s'envolent. Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier et sa Lamborghini ? Parce que cette remise bénéficie deux fois plus aux plus riches."

Christophe Galtier, qui ne possède pas de modèle du constructeur italien contrairement aux affirmations de l'élue, ne pourra que s'étonner d'entendre son nom cité en plein débat sur le budget de l'État.

