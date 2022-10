"Ballon rond et corruption", le nouveau documentaire Netflix sur la FIFA

La corruption dans le monde du football : un sujet dont tout le monde a connaissance, mais que peu de personnes abordent vraiment, par soucis de capacité ou d'envie. Dans un nouveau documentaire qui paraître le 9 novembre prochain, Netflix mettra en lumière les différents scandales criminels de la fédération internationale de football.

"Entre lutte de pouvoirs et enjeux politiques, cette série explore l’organisation de la FIFA et les conditions d’attribution de la prochaine coupe du monde" peut-on lire sur la publication Twitter du compte francophone de Netflix, joignant un teaser de ce documentaire.

"La FIFA est devenue une organisation criminelle"



