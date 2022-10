Ligue des Champions : Yannick Carrasco buteur mais manque le baroud d'honneur pour l'Atlético, le Barça coule face au Bayern

Notre compatriote a inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions.

L'Atlético de Madrid ne verra pas les 1/8es de finale de la Ligue des Champions. Les Colchoneros ont été accrochés sur leur pelouse face au Bayer Leverkusen (2-2) malgré un but de Yannick Carrasco, son premier but de la saison en Ligue des Champions. Il faut dire que c'était une rencontre folle à Madrid. Dans les derniers instants, les locaux se voient offrir un penalty que Yannick Carrasco se charge de botter. Notre compatriote le manque, laisse les deux équipes à égalité et ne permet donc pas un dernier baroud d'honneur aux siens en vue d'une qualification pour les 1/8es de finale. Les hommes de Diego Simeone offrent donc le deuxième ticket de ce groupe au FC Porto, large vainqueur du Club de Bruges plus tôt dans la soirée.

Déjà éliminé, le FC Barcelone a été défait au Camp Nou face au Bayern Munich (0-3). Les Bavarois, grâce à des buts de Mane, Choupo-Moting et Pavard réalisent toujours le sans-faute dans la compétition. Les Catalans disputeront l'Europa League.

A la Johann Cruyff ArenA, Liverpool confirme son retour aux affaires malgré la défaite face à Nottingham Forest et s'impose 0-3. Grâce à Salah, Nunez et Elliott, les hommes de Jürgen Klopp enregistrent leur quatrième victoire dans cette campagne.

Dans les autres résultats, Francfort l'a emporté 2-1 face à Marseille, Naples a étrillé les Rangers (3-0) et Tottenham a été accroché par le Sporting Portugal (1-1) après un but refusé à la 90+7e minute pour les Spurs.