🎥 Antony se fait dézinguer après son geste absurde en Europa League

Le joueur de Manchester United a tenté un geste technique mais la suite de l'action n'a absolument rien donné après un sentiment de gêne intense.

Manchester United n'a pas raté son rendez-vous à Old Trafford face au Sheriff ce jeudi soir en Europa League avec notamment des buts de Diogo Dalot, Marcus Rashford et un certain Cristiano Ronaldo.

Mais ce qui est sans doute le geste de la soirée n'est pas passé inaperçu pour les internautes : Antony a fait son geste fétiche, la toupie, avant d'envoyer une passe directement en sortie de but.

Si la scène a fait rire les internautes, cela semblait tout autre du côté du banc d'Erik ten Hag qui a remplacé son joueur 30 minutes plus tard. En télé, Paul Scholes, ancien Red Devil n'a pas hésité à dézinguer le joueur : "Je sais ce que je ferais si j'étais un adversaire... C'est juste ridicule, c'est juste de la frime et il a perdu le ballon".