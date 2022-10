Le malaise Murillo : nouveau carton rouge et nouvelle contre-performance

Plusieurs joueurs d'Anderlecht n'étaient pas à niveau ce jeudi, mais l'un d'eux s'est signalé de manière négative : Amir Murillo. Malgré son assist, le Panaméen est sous le feu des critiques.

La première demi-heure d'Amir Murillo face au FCSB a été dramatique. Dès sa première touche de balle, un contrôle facile manqué, on a senti que ce serait compliqué. Le Panaméen a ensuite à peine gagné un duel et laissé notamment Popescu, le meilleur roumain sur la pelouse, se balader. Il y aura ensuite bien cet assist à destination de Verschaeren qui sauve un peu son match...mais pas suffisamment. Le centre sur le 1-1 vient notamment de son côté.

Ce n'était pas la première contre-performance d'un Murillo qui avait poussé pour un départ il y a quelques mercatos de cela et dont la motivation est donc remise en question par les supporters. Sans même parler de sa seconde carte jaune, qui l'a vu prendre un quatrième rouge cette année. Anderlecht avait été chercher Abdulrazak Ishaq cet été pour concurrencer le Panaméen, mais c'est une erreur de casting - d'autant que back droit n'est pas son meilleur poste. Robin Veldman, cependant, veut évoluer à 4 derrière et aura donc besoin de latéraux solides défensivement. Actuellement, Murillo ne l'est certainement pas...