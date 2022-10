Zlatan Ibrahimovic n'a pas envie d'arrêter: "Mais si on me dit que je ne suis pus assez bon"

Zlatan Ibrahimović a révélé qu'il n'était pas encore prêt à s'éloigner du football. L'attaquant suédois est sous contrat avec le Milan AC jusqu'en 2023, mais à 41 ans, il veut encore en profiter.

Il a déclaré à CNN. "J'ai une passion incroyable pour ce sport", commence-t-il. Ibrahimović se bat depuis un certain temps avec une blessure au genou et ne sera pas en action avant 2023. "La situation est peut-être différente maintenant avec mon âge et avec les coéquipiers que j'ai, mais je continue à prendre du plaisir chaque jour. Je crois que si vous arrêtez, cela vous manquera beaucoup et vous le regretterez ensuite."

"Je veux être en forme et quand je le serai à nouveau, je continuerai à jouer et nous verrons si cela se passe bien. Tant que je continue à bien faire, je vais continuer. Quand je ne serai plus bon assez, j'espère que les gens me le diront honnêtement. Je serai réaliste."

La saison dernière, Ibrahimović a déclaré avoir joué pendant six mois sans ligament croisé antérieur. "On m'a administré plus de 20 injections en six mois", avait-il écrit sur son Instagram à l'époque. Au Milan AC, Ibrahimovic est le coéquipier de Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers et Divock Origi, entre autres.