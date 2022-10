🎥 Kevin De Bruyne offre la victoire à Manchester City face à Leicester d'un coup franc sublime !

Il aura fallu d'un éclair de génie de De Bruyne pour voir les Citizens l'emporter ce samedi (0-1).

Duel de Diables ce samedi au King Power Stadium : Kevin De Bruyne d'un côté ; Faes, Castagne et Tielemans de l'autre. Dennis Praet, lui, était sur le banc des Foxes.

Manchester City a, sans un Erling Haaland malade, d'abord buté sur une équipe de Leicester qui a solidement défendu en première période. Kevin De Bruyne s'est alors dit qu'il n'avait besoin de personne pour allumer la rencontre, et c'est exactement ce qu'il a fait. D'une frappe superbe sur coup-franc, il est allé tromper un Danny Ward impuissant (49e).

Leicester n'est pas passé loin de revenir au score. Déjà auteur d'un but fantastique le week-end passé, Youri Tielemans a envoyé une volée surpuissante vers la cage d'Ederson. Malheureusement pour Leicester, le gardien brésilien a dévié le ballon du bout des doigts sur sa barre (52e).

Le score ne bougera plus. Manchester City prend provisoirement la tête de Premier League et met la pression sur Arsenal. Leicester rechute, après deux victoires de suite, et pointe à la 17e place, juste au-dessus de la zone rouge.