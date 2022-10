FC Barcelone : N'Golo Kanté pour combler le départ de Sergio Busquets ?

Le milieu de terrain de 34 ans est en fin de contrat au FC Barcelone, et ne sera pas prolongé.

Après 14 ans de bons et loyaux services, Sergio Busquets quittera le FC Barcelone à l'issue de la saison. Le milieu de terrain défensif de 34 ans, qui arrive en fin de contrat en Catalogne, ne sera en effet pas prolongé. Du côté du Barça, on anticipe et on lui cherche déjà un remplaçant.

Selon les informations du média espagnol Relevo, les Catalans auraient ciblé N'Golo Kanté pour le remplacer. Le joueur de 31 ans n'a disputé que deux rencontres de Premier League cette saison à cause d'une blessure, mais a déjà montré à maintes reprises son importance au milieu de terrain. Le FC Barcelone devrait entrer en discussion avec Chelsea plus tard dans la saison.