Afred Schreuder sous pression à l'Ajax: "Il se cherche encore et les joueurs le sentent"

Alfred Schreuder est "se cherche encore" à l'Ajax, affirme John van 't Schip. L'ancien footballeur constate que les choses ne tournent pas encore rond chez le leader de l'Eredivisie, qui a été éliminé en Ligue des champions cette semaine.

"Les automatismes qui étaient là l'année dernière ne sont toujours pas là", a déclaré Van 't Schip à ViaPlay samedi. "L'équilibre de l'équipe, si vous regardez juste devant... Schreuder cherche encore. Bergwijn a débuté à gauche, maintenant il est souvent à droite. Puis, alors qu'il était à nouveau sur la gauche, Tadic s'est déplacé vers une autre position. Cela montre qu'il cherche encore."

Selon Van 't Schip, les joueurs de l'Ajax "sentent" cela. "Au milieu de terrain, Klaassen est 'Mister 1-0' dans le championnat néerlandais, mais ses prestations ne sont pas toujours au top. Berghuis joue ensuite comme milieu de terrain, mais je ne sais pas si c'est vraiment sa position. Bien sûr, il s'est retrouvé là parce qu'Antony jouait à droite."

Les changements de position ne sont pas bénéfiques pour le jeu de l'Ajax, selon Van 't Schip. "Par conséquent, la stabilité sur laquelle vous pouvez vous reposer lorsque les choses ne vont pas bien pendant un certain temps vous fait défaut. Comme l'intensité et le fait de mettre la pression au bon moment. Vous devez tous avoir la même idée au même. C'est aussi une question de confiance. Ce n'est pas le cas pour le moment et cela se voit".