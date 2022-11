🎥 Bon retour sur les terrains pour Roméo Lavia

Le jeune Belge a joué ses premières minutes depuis sa blessure aux ischios-jambiers.

Ce dimanche 30 octobre, Roméo Lavia (18 ans) a ainsi pris part à la rencontre entre les U21 de Southampton et de Middlesbrough. Titulaire, l'ancien joueur d'Anderlecht et de Manchester City a été remplacé à la mi-temps, lorsque le score était de 5-1 (score final : 8-1).

Southampton a publié une vidéo montrant à la loupe les actions de leur jeune joueur lors de cette large victoire. On y voit un Lavia confiant, tentant des ouvertures et allant avec entrain dans les duels. Il est l'auteur du pré-assist sur un but de Theo Walcott.

"Des sensations incroyables ! Une préparation géniale pour ce qui arrive !", a écrit Lavia sur Twitter. Et si ce qui arrivait, c'était la Coupe du monde ?