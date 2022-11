Luis Suarez quitte déjà l'Uruguay et le Nacional Montevideo

Champion d'Uruguay avec le Nacional Montevideo, Luis Suarez a annoncé son départ.

Un petit tour, deux trophées et puis s'en va : Luis Suarez a remporté le titre de champion d'Uruguay ce week-end avec le Nacional Montevideo, lors de la "finale" face à Liverpool et alors que le Nacional avait remporté le trophée de Clausura. Et son contrat se terminait fin 2022, ce qui signifie qu'après la Coupe du Monde, Suarez ne reviendra pas au Nacional.

"Je suis satisfait d'avoir pris cette décision, d'avoir pris du temps pour moi et ma famille et de terminer de cette façon ici", a déclaré l'Uruguayen à ESPN après la victoire. "Merci aux supporters uruguayens pour leur amour, de mon arrivée à mon départ désormais". Luis Suarez ne devrait pas pour autant en finir avec le football puisqu'après la Coupe du Monde, il est cité en MLS.