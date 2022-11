Un nouveau jeune belge dans le noyau de la Juventus pour affronter le PSG ?

Le futur milieu de terrain de notre équipe nationale sera-t-il davantage chargé dans les années à venir ? En outre des éclosions de Roméo Lavia, Amadou Onana, Orel Mangala, Nicolas Raskin et compagnie, un joueur de 17 ans s'apprête peut-être à apparaître pour la première fois dans une sélection professionnelle, et ce, pour une rencontre de Ligue des Champions. En effet, le média italien la Corrière Dello Sport rapporte que Joseph Boende a une chance de faire partie de la sélection de la Vieille Dame pour la dernière rencontre du groupe face au Paris Saint-Germain.

Formé à Neerpede, Boende a rejoint la Juventus à l'été 2021. Il a joué, cette saison, avec les U19. Il y a quelques semaines, il excellait déjà sur les pelouses de Youth League.

🚨 Joseph Nonge Boende (17) 🇧🇪 could be in the squad and feature versus PSG. Despite being one of the youngest of the Primavera, he is considered a next level talent. He could make a small cameo like Miretti did in the group stage last season. He is a defensive mid.



[CorSport] pic.twitter.com/MTa4EgyzNT