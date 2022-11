Philippe Clement : "Il faudra faire un grand match pour l'emporter"

Rendez-vous important pour l'AS Monaco ce jeudi soir (18h45) lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de l'Europa League. Les Asémistes recevront l'Étoile Rouge de Belgrade, une rencontre décisive pour la deuxième place du groupe et donc les 16èmes de finale de la C3.

Philippe Clement a rappelé la difficulté qui attendait Monaco À la veille de recevoir l'Étoile Rouge de Belgrade. "C’est un match décisif pour notre avenir dans la compétition, c’est certain. Mais j’espère qu’il y aura encore d’autres rencontres plus importantes par la suite. Nous sommes très motivés, très concentrés, tous ensemble, pour faire quelque chose. J’ai senti ce matin à l’entraînement qu’il y avait vraiment un état d’esprit commun dans le groupe. L'Étoile Rouge est un adversaire qui joue avec beaucoup d’intensité, beaucoup de duels, et des joueurs qui manient bien le ballon au milieu de terrain. Il faudra faire un grand match pour l’emporter", a expliqué l'entraîneur de Monaco en conférence de presse.

Conference League

Quant à savoir si terminer à la 3e place serait-il une déception, Clement a directement répondu. "J'ai vu un grand entraîneur (José Mourinho), cet été, qui s'est fait tatouer sur son bras la Ligue Europa Conférence, après avoir été très content et très fier de la remporter. C'est une compétition européenne dans laquelle tu peux avoir des matches plus grands qu'en Ligue Europa. Mais je veux être très clair : nous jouerons pour la 2e place. Nous voulons gagner demain (jeudi). C'est notre défi. Mais en Ligue Europa Conférence, nous pouvons avoir de bonnes choses", a conclu l'ex-coach de Bruges.