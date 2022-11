Dante et Nice en 8es de Conference League : "Si on doit prendre une grosse équipe, ce sera avec grand plaisir"

L'OGC Nice termine premier de son groupe de Conference League après un résultat favorable (2-2) sur la pelouse de Cologne et le nul entre le Partizan Belgrade et le Slovacko (1-1).

Nice a eu très chaud ce jeudi soir. Les Aigons ont mené de deux buts grâce à Laborde et Brahimi, mais ont été rejoints au score en seconde mi-temps. "Je retiens la personnalité montrée par notre équipe après leur deuxième but", a déclaré Dante, capitaine de Nice, en conférence de presse.

"On n'a pas lâché, on a cru en nous jusqu'au bout. On n'a pas eu toute la maîtrise, mais on a continué à avoir l'envie de courir, de tacler, c'est ce qu'il faut. On veut continuer, ça fait vraiment plaisir, pour le club et les supporters", s'est réjoui l'ancien de Charleroi et du Standard.

Nice est donc qualifié directement pour les 8es de finale de la Conference League. Les Aiglons et Dante se veulent ambitieux dans cette compétition et n'auront pas peur des gros, même ceux reversés après leur échec en Europa League. "Tous les joueurs ont eu une prise de conscience, chacun a fait son autocritique et devait faire plus. On a montré que lorsque l'on est solidaire, c'est plus facile de gagner le match. On ne va pas choisir l'adversaire en 8es, mais il faut pour les supporters un beau déplacement. Si on doit prendre une grosse équipe, on la prendra avec grand plaisir."