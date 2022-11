Le FC Porto blinde l'une de ses pièces maîtresses

Gardien titulaire des Dragões depuis la saison dernière, le jeune Portugais n'en finit plus d'impressionner.

Diogo Costa (23 ans) prolonge son contrat avec le FC Porto jusqu’en juin 2027. Le gardien portugais continue l'aventure avec les Dragons, lui qui a été formé au sein du club portugais. Ce dernier a ajouté une clause libératoire estimée à environ 75 millions d'euros dans le bail de la nouvelle sensation du football lusitanien. Certains disent déjà que la Seleção des Quinas (l’équipe nationale portugaise, ndlr) est rassurée pour les 15 prochaines années.

"Je veux remercier le président pour ce moment. Le sentiment est le même que l'année dernière. C'est ma maison et je suis un de plus pour aider le FC Porto à gagner autant de titres que possible. Je travaillerai toujours, je ne changerai jamais ma façon d'être. Pour moi, c'est un immense honneur de renouveler mon contrat avec le club de mon cœur", a-t-il déclaré dans le communiqué du club portugais.