Veldman utilise des critères différents de ceux de Mazzù et le dit clairement : "Nous n'utilisons plus ces datas"

Robin Veldman veut qu'Anderlecht joue au football d'une manière très différente de celle pratiquée sous Felice Mazzu. Fini les longs ballons. Il l'a également fait savoir lors de sa conférence de presse après Silkeborg.

Anderlecht a eu du mal en deuxième mi-temps. Veldman a ensuite évoqué l'état de préparation physique de certains joueurs. Cela a également été commenté dans le studio de Sporza. "Nous n'utilisons plus les paramètres physiques de l'entraîneur précédent", a été la déclaration la plus frappante jeudi soir.

En réalité, Veldman ne veut pas que ses flancs se replient pour défendre. Ils doivent être capables d'effectuer leur action plus haut sur le terrain, en effectuant des sprints courts et intenses à chaque fois. Sous Felice Mazzù, Amuzu, Duranville et consorts ont dû mener leur action de très loin. Apparemment, cela nécessite une préparation physique différente.