Vanzeir et l'Union vont pouvoir souffler : "Content que le calendrier soit un peu moins chargé maintenant"

L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise s'est exprimé après la défaite face à l'Union Berlin (0-1) lors de la dernière journée des phases de poules de l'Europa League.

"C'était un match difficile. Nous avons un peu trop facilement encaissé le but, après seulement 5 minutes", a analysé Dante Vanzeir au micro de Sporza après la défaite 0-1 face à l'Union Berlin. "Nous avons joué contre une équipe de Bundesliga, avec une bonne mentalité, qui joue sur des longs ballons, et qui parfois fait les bonnes fautes."

"Ils ont bien verrouillé le match. Nous avons créé des occasions mais peut-être que c'était trop peu pour faire le 1-1 ou le 2-1", a continué un Vanzeir lucide. "Nous avons mieux joué en seconde période. Mais ce n'était pas suffisant pour créer le danger et égaliser."

"C'était une belle campagne jusqu'à présent. Nous terminons premiers de notre groupe et cela est positif. Je suis content que cela (le calendrier) devienne un peu plus calme maintenant. Nous avons dû jouer beaucoup de matchs sur une courte période de temps. Il y a le match de Coupe qui arrive (contre Cappellen, ndlr), mais on peut être plus relax."