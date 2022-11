Pas de Lionel Messi ce week-end avec le PSG

Petite alerte pour Lionel Messi, et aucun risque pris à deux semaines de la Coupe du Monde.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient ce dimanche, et ce sera sans Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or souffre en effet d'une légère inflammation du tendon d'achille, et sera préservé. "Il reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine", précise le communiqué médical du PSG, qui annonce également les absences de Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz et Keylor Navas.

À deux semaines du début de la Coupe du Monde, nul doute qu'absolument aucun risque ne sera pris concernant Lionel Messi, dont ce sera la dernière chance de soulever le trophée majeur avec l'Argentine...