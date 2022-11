Seraing glisse à la dernière place, le Cercle poursuit sa spectaculaire remontée

Une défaite contre STVV et la lanterne rouge pour les Métallos, une nouvelle victoire qui se rapproche du top 8.

Après le partage arraché par Zulte Waregem à Malines, Seraing devait prendre au moins un point contre STVV pour ne pas hériter de la lanterne rouge. Les Métallos ont pris la rencontre par le bon bout et ont été récompensés juste avant la pause, grâce à un but de Vagner Dias dans les arrêts de jeu de la première période.

Mais Seraing a craqué en trois minutes en fin de match: Daichi Hayashi a égalisé à la 77e et Gianni Bruno a planté le but de la victoire pour les Canaris deux minutes plus tard. Seraing glisse à la 18e et dernière place du classement de Pro League avec un point de retard sur Zulte Waregem, Courtrai et Ostende. Les Trudonnaires profitent de leur succès pour grimper à la septième place.

Le Cercle confirme de justesse

Dans l'autre match du début de soirée, le Cercle de Bruges a confirmé sa forme resplendissante en disposant d'OHL pour aligner un quatrième succès en cinq matchs (2-1). Ayase Ueda avait lancé les Brugeois un peu avant la pause, mais Mario Gonzalez a égalisé dans la foulée.

Le but de la victoire est finalement tombé à la 91e minute de jeu, des œuvres de Christiaan Ravych. Un but qui permet au Cercle de grimper à la dixième place, avec le même nombre de points (22) que Westerlo et OHL, respectivement huitième et neuvième.