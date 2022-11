🎥 La réaction mythique de Tielemans quand il apprend qu'il n'est pas "homme du match"

Samedi, Leicester City s'est imposé 0-2 sur le terrain d'Everton. Youri Tielemans a ouvert le score avec un but de classe mondiale. Après le match, Tielemans s'attendait à être nommé joueur du match. Les choses se sont passées un peu différemment.

En effet, James Maddison a reçu le prix. Le regard de Tielemans après l'annonce est merveilleux. Heureusement, Tielemans peut rapidement relativiser les choses et retrouver le sourire.

😂Tielemans when Maddison told he’s man of the match. pic.twitter.com/d99bvTlewN