Mbaye Leye : "J'ai vu une équipe qui veut vraiment rester en première division"

Zulte Waregem a réussi à arracher un point lors de sa visite au KV Malines. A la mi-temps, rien ne semblait possible, mais l'Essevee a fait preuve de beaucoup de résilience.

"Nous avons eu un début de match difficile, mais nous le savions à l'avance parce que jouer à Malines est difficile, avec des joueurs qui ont beaucoup de liberté, beaucoup de mobilité et des gens qui font du surnombre au milieu de terrain", a déclaré Mbaye Leye lors de la conférence de presse après le 2-2.

"Nous avons baissé les bras en première période et c'est pourquoi nous avons fait des choix différents à la mi-temps pour apporter un peu plus d'équilibre à l'équipe. A 11 contre 11, il y aurait pu y avoir plus, mais il faut en tirer le positif."

Collectif

" J'ai vu un collectif, avec des joueurs qui avaient envie de travailler pour ça. Tout donner les uns pour les autres, esprit de combat, ... En deuxième mi-temps, tout cela était présent et j'ai vu une équipe qui veut vraiment rester en première division. Ce sera une saison difficile, mais nous montrons des choses sur le plan footballistique et nous nous sommes battus pour cela."

Pourtant, Leye n'ignore pas non plus les défauts. "Nous avons peu d'expérience au plus haut niveau, avec une défense très jeune. Ensuite, vous avez parfois des coupures comme lors de notre première mi-temps, mais nous mettons une structure en place."