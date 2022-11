Steven Defour fâché : "Perdre des points, je peux l'accepter, mais pas de cette façon"

Le KV Malines a longtemps semblé se diriger vers une victoire facile à domicile contre Zulte Waregem, mais a vu son adversaire recoller au score en cinq minutes frénétiques.

"En première mi-temps, nous avons fait ce que nous devions faire, en poursuivant la ligne conductrice des semaines précédentes avec un bon football et en se créant des occasions", a déclaré Steven Defour lors de la conférence de presse après le 2-2 contre Zulte Waregem. "Il n'y a pas eu de problème à la mi-temps. Nous savions que nous devions faire attention parce qu'ils allaient venir et mettre la pression. Et nous avons même eu des occasions de faire 3-0."

"En raison d'erreurs individuelles et de positionnement, nous prenons ensuite un but et tout à coup, je n'ai pas reconnu mon équipe. Même avant le penalty, nous commettons des erreurs positionnelles et techniques et c'est ainsi que nous faisons entrer Zulte Waregem dans le match par notre propre faute."

Et Defour en est arrivé à une conclusion claire. "Perdre des points, je peux l'accepter, mais pas de cette manière. Je l'ai également dit aux joueurs après le match".