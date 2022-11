But du mois en Premier League : 3 chances sur 8 pour les Diables

Trois occasions sur huit donneront pour que le "but du mois" piuisse avoir une saveur belge. En effet, en octobre, nos compatriotes de Premier League ont été particulièrement efficaces, comme Leandro Trossard par exemple. Mais pour les perles, il fallait se tourner vers De Bruyne et Tielemans. Ce dernier a réalisé une demi-volée dévastatrice contre les Wolverhampton Wanderers.

Le milieu de terrain de Manchester City, De Bruyne, a même été doublement sélectionné. À domicile contre Brighton & Hove Albion, il a placé le ballon superbement dans la lucarne, tandis que son coup franc parfait à Leicester était également à admirer. Les autres candidats sont Thomas Partey (Arsenal FC), Miguel Almiron (Newcastle United), Conor Gallagher (Chelsea FC), Antony (Manchester United) et Dwight McNeil (Everton FC).

October's nominations are here. 🚨



Who gets your pick for the Budweiser @premierleague Goal of the Month? 🚀



Drop your winner in the comments below. 👇 pic.twitter.com/8GuWPrqoL2