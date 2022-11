Avant le Qatar, une Croky Cup en paille...

Qui va vraiment s'intéresser à ces rencontres ?

Le football, on l'aime. Moi, personnellement, j'adore le Parmesan plus que tout. Mais si je mange du Parmesan trois fois par jour, je vais finir par en être dégoûté. Et bien à ce moment-ci de la saison, notre sport bien aimé commence à être indigeste.

Et un peu comme si on mettait mon sacro-saint Parmesan sur du Cheesecake, voilà que des rencontres de Coupe de Belgique débarquent en plein milieu de la semaine. Pire, à des heures complètement dingues pour des matches qui se dérouleront devant 500 personnes. Seraing - Charleroi à 19h30 un mardi? Sérieusement ?

Est-ce que Dender - Standard sera passionnant ? Cela se pourrait, mais à nouveau, c'est en pleine semaine. Heureusement que c'est diffusé à la télévision. De plus, avant de jouer une dernière fois avant la Coupe du Monde, à domicile, et contre l'Union, est-ce que Deila alignera sa meilleure équipe?

C'est pareil pour le Sporting d'Anderlecht au Lierse, car Genk se profile à l'horizon et les équipes européennes (comme Gand, Bruges ou même l'Union) ont accumulé les rencontres ces derniers temps. Alors oui on va dire que c'est à cause de la Coupe du Monde... mais ma mémoire n'est pas trouée comme de l'Emmental : les autres années, ces premiers tours se jouaient aussi en semaine.

Il est quand même plus que temps qu'on puisse mettre ces rencontres le week-end, afin de rendre ses lettres de noblesse à une compétition qui, on le rappelle, qualifie directement une équipe pour l'Europa Conference League.

Mais bon, on va tenter de se motiver. On ne va pas en faire tout un fromage.