L'Australie annonce sa sélection avec deux anciens de Pro League

Les 26 Australiens qui seront de la partie au Qatar sont connus.

Les sélections pour le Qatar commencent à tomber au compte-goutte. Après le Brésil et le Danemark hier, avant la Belgique jeudi, Graham Arnold, le sélectionneur australien, a révélé les 26 noms qu'il a choisi. Parmi eux, on retrouve deux vieilles connaissances du championnat belge : les gardiens Dany Vukovic (passé par Genk) et Mathew Ryan (ex-Club Bruges).

En tant que capitaine des Socceroos, c'est bien Ryan, qui évolue actuellement à Copenhague, qui devrait jouer entre les perches. Il aura fort à faire face à la France, le Danemark et la Tunisie.