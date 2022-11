Sepp Blatter : "Le Qatar était une erreur"

Président de la FIFA de 1998 à 2016, Sepp Blatter a été très critiqué, notamment pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Interviewé par le groupe suisse Tamedia, l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter (86 ans) est revenu sur la désignation du Qatar pour accueillir la Coupe du Monde 2022. Et alors que les polémiques pleuvent depuis l'attribution, notamment en raison des infractions aux droits humains au sein du petit émirat et des conditions de travail sur les chantiers des stades, Blatter évoque lui un autre problème, plus..."pratique". "Le Mondial au Qatar est une erreur. Le pays est trop petit, le football et la Coupe du Monde sont trop grands pour se tenir là", lance-t-il.

Suspendu depuis 2015 de toute activité liée au football suite à un scandale lié à un paiement déloyal, et attaqué de toutes parts en fin de mandat concernant notamment la Coupe du Monde au Qatar, Blatter reconnaît "sa responsabilité en tant que président de la FIFA" dans le fait que la compétition s'y déroule. Il précise : "Le comité exécutif voulait que les USA l'accueillent directement après la Russie, en signe de paix entre les deux ennemis historiques".