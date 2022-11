Un club de Premier League offre 100 millions pour Bellingham

Le petit prodige anglais peut retourner dans son pays natal.

À seulement 19 ans, Jude Bellingham est titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du Borussia Dortmund et est même un cadre de cette équipe, ayant déjà porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Il est aussi convoqué en sélection anglaise et compte déjà 17 sélections avec les Three Lions. Depuis le début de la saison, il a marqué neuf buts et délivré deux passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues avec le club allemand. Encore sous contre jusqu’en juin 2025 avec le BVB, Jude Bellingham attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe.

D’après les éléments relayés par FourFourTwo, Liverpool est passé à l’action dans le dossier de Jude Bellingham. Le club des Reds aurait formulé une proposition d’environ 100 millions d’euros pour convaincre le BVB d’accorder un bon de sortie au milieu de terrain. La réponse n’aurait pas tardé : le Borussia Dortmund aurait fait savoir qu’il ne laisserait pas filer son joueur pour moins de 150 millions d’euros.