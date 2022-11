Recalé par le Club de Bruges cet été, Vedat Muriqi revit à Majorque : "J'ai cru que le football était fini pour moi"

Le buteur kosovar se refait une santé en Liga.

Ce fut l'un des feuilletons de l'été : Vedat Muriqi devait débarquer au Club de Bruges. Tout était prêt pour que l'attaquant qui appartenait encore à la Lazio de Rome ne rejoigne les rangs du triple champion de Belgique en titre...mais les tests médicaux n'ont pas été concluants.

Finalement, Muriqi a définitivement signé à Majorque, club où il avait été prêté la saison dernière. Et il a eu raison : 7 buts en 11 matchs de Liga. Autant dire que, vu la forme de Yaremchuk et Larin, Bruges est passé à côté d'un potentiel bon transfert cet été !

"Quand j'étais en Italie, j'ai traversé des moments difficiles", a déclaré Muriqi au média espagnol Relevo. "Je me débrouillais très bien en Turquie (à Fenerbahce, ndlr). J'ai marqué des buts et les gens m'aimaient. J'ai reçu l'offre de la Lazio (le club italien l'a achété 20 millions d'euros, ndlr) et je doutais de prendre cette décision. Mais la Lazio est l'un des meilleurs clubs d'Italie et jouait en Ligue des champions à l'époque. J'ai pris la décision d'y aller, mais j'étais blessé et ça n'a pas bien commencé. "Les jours ont passé, j'ai marqué deux buts et j'ai pensé que je reviendrais. Mais ils ne m'ont pas donné la chance de jouer. Quand j'étais mauvais, je jouais environ 35 à 40 minutes, mais quand j'étais bon, ils ne me laissaient aucune chance. Ce furent presque deux années très difficiles de ma vie."

"Quand je suis rentré à la maison, ça ne s'est pas bien passé. J'étais en colère, triste et je ne pouvais pas aimer ma famille. C'était une situation très difficile pour moi. J'ai parlé avec mes amis et surtout avec ma femme. Elle est mentalement plus forte que moi. Elle m'a dit d'être fort, d'être prêt quand l'occasion se présentait", continue-t-il. "Mais ce moment n'est jamais arrivé."

"Je pensais que le football était fini pour moi. J'ai marqué 20 buts avec Fenerbahçe et puis c'était fini. J'ai commencé à penser que ce qui m'était arrivé n'était que de la chance. Que Dieu aurait voulu qu'il en soit ainsi, mais que maintenant c'était fini. Mentalement, ce n'était pas bon. Ma femme et ma mère m'ont beaucoup aidé. Après janvier (2022), j'ai pris la décision d'aller à Majorque et cela a changé ma vie."