Un Anglais forfait pour le Qatar

A deux semaines de la coupe du monde, de plus en plus de joueurs annoncent leur forfait et c'est le cas de Reece James, latéral droit des Blues.

Il avait participé à tout les rassemblements des Threes Lions. Mais sera finalement absent après une blessure contracté contre Milan en Ligue des Champions le 11 octobre. C'est un coup dur pour Reece James qui avait pris une longueur d'avance sur les autres latéraux droits de la sélection anglaise. Il devra donc attendre 2026 pour son premier mondial. Pour se consoler, Southgate pourra compter sur un Kieran Trippier étincelant en début de saison et un retour de Kyle Walker, qui lui aussi était incertain.