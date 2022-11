🎥 League Cup : qualification spectaculaire de United face à Aston Villa

Manchester United accueillait Aston Villa en Coupe de la Ligue. Défait le week-end dernier à Birmingham, United avait à coeur de prendre sa revanche.

Après une première période sans buts, Watkins lançait le match (48e) et mettait les visiteurs aux commandes, avant que Martial n'égalise dans la foulée (49e).

Aston Villa restait dangereux et poussait Dalot à la faute, trompant son propre gardien à l'heure de jeu.

Cependant, les Red Devils ne lâchaient rien et Rashford (67e) égalisait avant que Bruno Fernandes (78e) ne donne l'avance aux locaux.

McTominay enfonçait même le clou dans les arrêts de jeu, fixant le score final à 4-2. Manchester United tient sa revanche et rejoint le tour suivant.

