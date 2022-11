La sélection anglaise est connue: Jadon Sancho reste à la maison

Gareth Southgate a annoncé, tout comme Roberto Martinez, sa sélection pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. On pourra remarquer, au premier coup d'œil, l'absence de Jadon Sancho et la présence de Maguire.

Au niveau des gardiens, Aaron Ramsdale, le gardien d'Arsenal, qui est dans une excellente saison, ne sera pas du voyage. Voici la liste complète.

Your #ThreeLions squad for the @FIFAWorldCup! 🦁 pic.twitter.com/z6gVkRTlT3