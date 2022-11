Schreuder n'a pas peur pour son job: "Mais tout le monde doit se regarder dans un miroir"

Alfred Schreuder ne craint pas pour son poste à l'Ajax. Les Ajacides n'ont pas réussi à s'imposer au FC Emmen samedi soir et l'entraîneur a vu une deuxième mi-temps "scandaleuse" de la part de ses joueurs.

"Si je veux me cacher ? On peut dire ça", a déclaré Schreuder à ESPN après le match. L'Ajax menait sur le score de 1-3 après la mi-temps. Schreuder a vu l'Ajax revenir en force après avoir été rapidement mené au score. "Mais après le 2-3, nous avons presque tout fait de travers. La seconde période est une honte."

"On a l'impression qu'on pensait que tout était dans la poche". Schreuder a mis le doigt sur le problème. "Vous essayez d'intervenir et de présenter les choses différemment. La deuxième mi-temps est inacceptable."

Schreuder pense pouvoir inverser la tendance. "Bien sûr qu'on peut, on sait ce qu'on a commencé. Pour l'instant, c'est douloureux et très médiocre. Nous savons ce que nous devons faire et nous voulons changer les choses. Tout le monde doit se regarder dans le miroir, et ça commence par moi." L'entraîneur de l'Ajax espère toujours être en place après la Coupe du Monde "Je le suppose."

Réponse dans les prochaines semaines.