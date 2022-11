Dante Vanzeir a préféré ne pas prendre de risque : "J'ai senti quelque chose pendant un sprint"

L'attaquant de l'Union a ouvert le score sur la pelouse du Standard, ce dimanche.

Ce dimanche, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur la pelouse du Standard de Liège (2-3) et conclut cette première partie de saison à la deuxième place du classement. Buteur en début de partie, Dante Vanzeir était naturellement satisfait au moment de se présenter à l'interview. "Mon but ? J'ai vu que le ballon tombait bien et je n'ai pas réfléchi. Je suis content d'à nouveau aider l'équipe aujourd'hui. C'est une excellente performance collective."

Sorti en fin de rencontre, Dante Vanzeir a préféré ne pas prendre de risque. "J'ai ressenti quelque chose après un sprint. Je ne voulais pas prendre le risque d'aggraver la situation et de passer la trêve à soigner une blessure" poursuit celui qui se plaignait des ischios-jambiers."

Sélectionné à une reprise par Roberto Martinez la saison dernière, le joueur de 24 ans ne sera pas du voyage au Qatar. "Bien sûr que j'avais espéré y participer. C'est un rêve pour tout le monde. Cela me donne encore plus de motivation pour être là la prochaine fois" conclut Vanzeir.