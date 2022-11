Officiel: le Ghana dévoile sa liste, avec deux Brugeois et un Gantois

Le Ghana est l'avant-dernière nation à dévoiler sa liste. Il devront cependant réaliser une belle performance pour dépasser les poules sans leur gardien numéro 1 et 2 et leur milieu Baba, titulaire indiscutable.

Après une conférence interrompue dûe a des problèmes de lumières, l'entraineur Otto Addo a enfin pu dévoiler sa liste. Une liste où figurent de nombreux nouveaux qui ont choisi la sélection ghanéenne après l'officialisation de sa participation à la compétition. On retrouve notamment Inaki Williams et Tariq Lamptey.

Mais la sélection devra faire sans 2 gardiens, dont le titulaire Richard Ofori, ce qui pourrait profiter au gardien d'Eupen, Abdul Nurudeen. On retourve d'autres pensionnaires du championnat belge avec Denis Odoi , Kamal Sowah (Bruges) et Elisha Owusu (La Gantoise). En revanche on ne retrouve pas Joseph Paintsil, leader du championnat avec Genk.

Le Ghana affrontera le Portugal (24/11), la Corée du Sud (28/11) et terminera le bal en retrouvant Suarez et l'Uruguay (2/11) dans un groupe très homogène.