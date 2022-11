René Vandereycken donne son avis concernant Eden Hazard

Le match amical contre l'Égypte n'a pas atténué les doutes entourant Eden Hazard, bien au contraire. Cependant, René Vandereycken lui donnerait une autre chance dans le onze de départ.

René Vandereycken estime qu'il faut aligner Eden Hazard dans l'équipe de départ contre le Canada. "Si vous le mettez sur le banc le match suivant et que vous lui donnez peu de minutes de jeu, cela ne l'aide pas autant à se préparer à jouer davantage pendant le reste du tournoi. De plus, Leandro Trossard et Jérémy Doku sont de meilleurs remplaçants que Hazard", a-t-il expliqué dans Het Nieuwsblad.

"Doku a également confirmé cela hier avec son bon remplacement. Je laisserais Eden Hazard jouer une mi-temps contre le Canada et je l'inciterais à tout donner pendant 45 minutes. Contre l'Égypte, Hazard a joué un peu moins de 70 minutes, mais le rythme était lent et il a fourni peu ou pas d'efforts à haute intensité. Les dix dernières minutes ont été les meilleures, avec plus ou moins de succès, mais il a finalement tenté quelque chose. Je suis déçu que Hazard n'ait pas essayé davantage en première mi-temps."