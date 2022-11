Zlatan Ibrahimovic n'est pas prêt d'arrêter

Le vétéran suédois a quitté les terrains depuis mai 2022, mais il en faut plus pour stopper le quarantenaire.

A 41 ans, Zlatan va encore fouler les terrains après sa blessure. L'ex Barcelonais se sent prêt à remonter sur les terrains et devrait revenir après la Coupe du monde. Son ambition est de jouer la LDC contre Tottenham en février.

"Tant que je me sentirai au niveau, je continuerai à jouer au football. J’ai beaucoup de passion pour ce sport, même si actuellement je traverse une période particulière. J’ai 41 ans et je vais tout faire pour revenir au meilleur de ma forme. J’ai encore envie de jouer et je ne veux avoir aucun regret à la fin de ma carrière" a déclaré le Milanais chez GlobeSoccer.