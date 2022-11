📷 Enner Valencia aux côtés...de Messi et Ronaldo : le héros de l'Equateur fait le buzz après son doublé

Le capitaine de l'Equateur a été le grand héros de la rencontre d'ouverture de la Coupe du monde, remportée 0-2 face au Qatar.

Elu homme du match, Enner Valencia a inscrit un doublé ce soir, d'un penalty calmement converti et d'une tête imparable.

Le club de Fenerbahce, dans lequel Valencia évolue depuis 2020, s'est alors enflammé (en ajoutant, on imagine, une petite touche de dérision) et a publié un montage dans lequel on voit l'Equatorien s'inviter dans la publicité où figurent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, devenue virale ces derniers jours.