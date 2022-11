Le Portugal et Fernando Santos restent concentrés : "Ce qui se passe autour de Cristiano Ronaldo ne détourne pas notre attention"

A un jour de l'entrée en lice du Portugal en Coupe du monde, l'actualité autour du capitaine, Cristiano Ronaldo, récemment libéré de Manchester United, est toujours aussi bouillante.

Mais le sélectionneur de la Selecao, Fernando Santos, affirme que ces récents évènements ne sont même pas le cadet des soucis de ses joueurs. "Ils n'en parlent pas entre eux", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse, selon Mundo Deportivo.

"Non, je ne pense pas qu'il (Cristiano Ronaldo) puisse détourner notre attention. Tout le monde est très concentré. Je n'ai entendu aucun commentaire à ce sujet (...) Il y a une concentration totale de mes joueurs et un esprit fantastique, convaincus de ce qu'ils doivent faire, sachant la difficulté qu'ils ont, contre le Ghana (jeudi, 17h, ndlr) et pour gagner une compétition comme celle-ci, qui est extrêmement difficile."

"La confiance est fondamentale. Le seul mot qui est écrit dans le vestiaire est 'nous'. C'est l'essentiel. Nous avons beaucoup de joueurs ici qui ont participé aux deux dernières Coupes du monde et ils savent que tout a un point de départ. Sans cela, rien n'existe", a continué Santos. "À l'entraînement, cette confiance est perceptible. Il y a de la joie, de la concentration, de la vivacité, de la spontanéité dès le premier jour de leur arrivée au Portugal. C'est ce que je veux. Je suis sûr qu'ils mettront cela en oeuvre sur le terrain demain (jeudi)."