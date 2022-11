🎥 Les belles images pleines de respect entre Louis van Gaal et un journaliste

Revenu en sélection aprÚs son cancer, on a retrouvé un Louis Van Gaal qui nous avait manqué pour sa sincérité envers les journalistes.

Souvent très cash dans ses déclarations, le sélectionneur des Oranjes revient de loin, il n'avait plus coaché depuis 2016. Mais il n'a rien perdu puisque depuis son retour il est invaincu (16 matchs, 12 victoires et 4 nuls). Le Néerlandais a beaucoup d'admirateurs vu son palmarès élevé, et on l'a vu en conférence de presse.

Un journaliste sénégalais a pris la parole lors de la dernière conférence mais pas pour une question, simplement pour lui dire merci et à quel point il était fan du coach depuis ses débuts. Louis l'a remercié car il n'entendait pas ca souvent et lui a proposé de se voir après. Un souvenir que le journaliste n'est pas prêt d'oublier.