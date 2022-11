📷 Le geste surprenant de Weston McKennie durant Angleterre-USA

Weston McKennie a couru partout et été l'un des moteurs des USA contre l'Angleterre, sans parvenir à faire la différence cependant. Mais un tel match a forcément fait suer le milieu de terrain de la Juventus de Turin, ce qui complique les remises en jeu. Heureusement pour lui, un pauvre...photographe passait par-là. McKennie s'est ainsi essuyé les mains sur la chasuble du photographe au bord du terrain avant d'effectuer sa rentrée en touche. Pas très respectueux...

McKennie using the photographer's bib to dry his hands before the throw-in 😠pic.twitter.com/CyKQBzKaq6