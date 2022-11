"Kevin aime trop le football pour ne pas en être" : Kevin de Bruyne et sa femme évoquent l'après-carrière

Le couple s'est confié dans une longue interview accordée au Guardian.

Les paroles qui sortent de la bouche de Kevin De Bruyne sont rarement banales. Prendre le temps de lire son interview au média anglais s'avère donc être un bon investissement. Avec sa femme Michele Lacroix, il revient en long et en large sur les enjeux gravitant autour de sa carrière. Et notamment sur ce qu'il fera une fois celle-ci terminée. Michele Lacroix confie : "Cela l'ennuye quand on parle de cela, il me dit "Je joue toujours"". Ce que KDB dément en rétorquant qu'il a déjà ses diplômes UEFA A et B dans l'optique de devenir entraîneur.

De quoi confirmer que le Kev restera dans le monde du football ? "C'est sûr à 100%. Kevin aime trop ça pour ne pas en être. Il ne pourrait pas profiter de ce qu'il a acquis et se laisser vivre. Un mois et il ne tiendrait plus en place. Il n'y a qu'à voir comment il courait autour de canapé pendant le confinement. Je n'en pouvais plus de lui à la maison (rires)".

Kevin De Bruyne n'a pas non plus hésité à exprimer sa vision des choses sur les salaires des joueurs, souvent décriés : "Je sais que ce que je vais dire n'est pas très populaire. Mais je compare mon salaire à celui d'un chanteur, qui a 60.000 personnes qui viennent le voir. Je le regarde aussi, c'est logique. Mais le football, ce sont des millions de téléspectateurs. Les revenus d'un club se situent entre 580 et 700 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais est-ce trop ? Si le club peut se le permettre, non. C'est comme ça que je vois les choses".